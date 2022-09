Francesca Brianza torna alla carica sul presidio della Polizia Locale di Varese: “Una scatola vuota”

Dopo il botta e risposta del 15 settembre tra Francesca Brianza, e l’assessore varesino Raffaele Catalano, torna sul tema del presidio della Polizia Locale in piazza Repubblica di Varese il consigliere comunale e Vicepresidente del Consiglio Regionale.

«La casetta dei vigili in Piazza Repubblica è praticamente sempre chiusa, di fatto è una scatola vuota, utilizzata dalla Polizia Locale solamente le prime ore del mattino, durante i giorni di mercato. Eppure, l’amministrazione comunale continua a definirlo ‘un presidio per la sicurezza!». Così Francesca Brianza dopo aver documentato, attraverso un rapporto fotografico, l’effettiva chiusura, durante l’intera la settimana, della famosa “casetta” della Polizia Locale installata in piazza Repubblica.

«Da venerdì 15 settembre ad oggi ho visto il prefabbricato aperto solamente una volta e precisamente nella mattinata di sabato 16 – dichiara Brianza -. Ricordo a tutti di come, questa amministrazione, sia in campagna elettorale che dopo, ritenesse questo prefabbricato una forte risposta ai problemi di sicurezza legati a quest’area».

«L’Assessore alla sicurezza dichiara che così cerco solo di distogliere l’attenzione dai reali problemi”. Ne devo dedurre che per lui, la sicurezza a Varese non è un problema reale! Ad oggi, vedo solamente uno spreco di risorse pubbliche. Il prefabbricato potrebbe invece essere un reale presidio a disposizione non solo della Polizia Locale, ma anche dei Carabinieri e di tutte le forze dell’ordine; in un luogo centrale e facilmente accessibile, e sarebbe da deterrente per la purtroppo sempre più dilagante microcriminalità, in Piazza Repubblica e nelle vie limitrofe. Sarebbe una risposta concreta alla richiesta sempre più impellente di sicurezza pubblica e urbana che proviene dai cittadini».

«Se vogliamo parlare di sicurezza con serietà – ammonisce Brianza – ricordo, ad esempio, i 100 mila euro stanziati da Regione Lombardia al Comune di Varese per l’installazione di telecamere di videosorveglianza nei parchi cittadini e per il rinnovo dei mezzi utilizzati dagli agenti di Polizia Locale. Questa è la maniera corretta di amministrare, dando risposte concrete e senza fare inutili proclami che lasciano solo il tempo che trovano».