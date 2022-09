Da Francesco Costa a Donato Carrisi: ricco il programma autunnale del Festival del Racconto Premio Chiara

“Io sono ancora qua. Eh già…” E sulle note di Vasco Rossi, Bambi Lazzati ha aperto la presentazione del calendario autunnale del “Festival del Racconto Premio Chiara”. (IL CALENDARIO)

« Abbiamo deciso di sdoppiare l’appuntamento – spiega Romano Oldrini Presidente della giuria – alla versione primaverile, affianchiamo una autunnale così da tenere vivo l’interesse e l’impegno culturale».

Al Castello di Masnago, è stato svelato il programma di incontri che si aprirà il prossimo 21 settembre con Francesco Costa, giornalista tra i più apprezzati, che sarà ospite in Villa Andrea al Centro Congressi di Ville Ponti, con “Raccontare l’America, un viaggio nel paese dei sogni e delle opportunità” ( inizio ore 21)

La chiusura dell’edizione autunnale sarà invece sabato 26 novembre con il maestro del thriller italiano Donato Carrisi che presenterà il suo nuovo romanzo edito da Longanesi.

Nel mezzo un programma ricco di appuntamenti con seminari, laboratori, arte e premiazioni.

Domenica 25 settembre in Sala Montanari a Varese alle ore 16 i giurati Cristina Boracchi, Salvatore Consolo e Michele Mancino di Varesenews intervisteranno i finalisti del Premio Chiara Giovani ( il vincitore sarà proclamato il 16 ottobre).

« Sono arrivati oltre 200 racconti scritti da ragazzi tra i 14 e i 20 anni – spiega il professor Salvatore Consolo – e ne abbiamo scelti 32 che incontreremo in quella sede. Si tratta di ragazzi appassionati di lettura e in gran parte ragazze. Ci sono concorrenti del Canton Ticino, una decina del Varesotto e gli altri da diverse regioni italiane».

Sabato 8 ottobre a Villa Recalcati in piazza Libertà a Varese verranno premiati il vincitore del concorso videomaking e due concorrenti scelti per la menzione speciale. Si tratta di David Valolao mentre le due menzioni andranno a Davide Ponderi e Andrea Torchitti.

Sabato 15 ottobre alla Biblioteca cantonale di Lugano saranno presentati i tre finalisti del XXXIV Premio Chiara: Michele Mari, Antonio Pascale e Alessandra Sarchi. Lo stesso incontro verrà replicato domenica 16 ottobre nella Sala Arazzi del Museo MaGa a Gallarate.

Il vincitore verrà proclamato sempre domenica 16 ottobre allo ore 17 nella Sala Napoleonica del Centro Congressi di Ville Ponti.

Alla presentazione del programma erano presenti il sindaco di Varese Davide Galimberti e l’assessore Enzo Laforgia, il consigliere della Provincia Simone Longhino, il sindaco di Luino Enrico Bianchi oltre a Camera di Commercio e Fondazione Comunitaria del Varesotto.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI