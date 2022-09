Fratelli d’Italia prenota la piazza di Varese per domenica: evento con Pellicini, La Russa e Santanché

Dopo l’evento targato Lega in piazza Monte Grappa sono gli alleati di centrodestra di Fratelli d’Italia a tentare la prova di forza elettorale e per domenica 18 settembre hanno bloccato la grossa piazza Repubblica per un evento elettorale con Daniela Santanché, Ignazio La Russa e i candidati locali a partire da Andrea Pellicini.

L’appuntamento è fissato per domenica 18 settembre con i comizi a partire dalle 18. A Seguire è previsto il buffet e il concerto con Rudy Smaila.