I funghi dell’Orto del Borgo di Inarzo alla fiera di Coldiretti

Fondazione Campagna Amica (Coldiretti) ha selezionato Orto del Borgo di Inarzo tra le aziende, capaci di rappresentare a pieno la biodiversità lombarda e che parteciperanno a Villaggio Coldiretti, il mercato a km 0 in programma dal 30 settembre al 2 ottobre intorno al Castello Sforzesco di Milano.

L’evento promosso da Coldiretti intende offrire l’occasione alle aziende agricole ed agroalimentari socie, di incontrare i consumatori/cittadini proponendo i propri prodotti.

Il percorso prevede la partecipazione di una fitta rete di partner di prestigio istituzionali ed economici, muovendo dalla Capitale del cibo, Milano, e dall’eredità lasciata da Expo 2015.

Orto del Borgo è un progetto di agricoltura sociale promosso da una Cooperativa Sociale della provincia di Inarzo, Abad Coop, da anni attiva sul territorio.

Nel 2020 la cooperativa ha scelto di integrare le proprie attività dedicandosi anche alla coltivazione indoor di funghi alimentari, ampliando così le occasioni di impiego per persone fragili. Una perfetta occasione per coinvolgerle in nuove e stimolanti attività.

Orto del Borgo coltiva funghi indoor con substrati biologici made in Italy.

Particolare cura viene apportata a tutta la fase di coltivazione: dalla scelta accurata delle migliori materie prime alla coltivazione in ambienti climatizzati e controllati, ricreando le condizioni “naturali” di crescita e sviluppo dei funghi

stessi. (tutte le informazioni su www.ortodelborgo.com)