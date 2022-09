Furti al cimitero di Cassano Valcuvia, almeno una ventina di tombe trafugate

Furti al cimitero di Cassano Valcuvia con almeno una ventina di tombe trafugate. La piccola comunità della Valcuvia, meno di settecento abitanti, nella notte tra giovedì e venerdì ha trovato diverse tombe del cimitero cittadino prive di statue, croci, cornici e altri elementi di metallo.

Una brutta sorpresa per i cittadini, così come per il sindaco Serena Barea che sottolinea: «I ladri sono entrati dalla parte posteriore del cimitero, un ingresso utilizzato solitamente dagli addetti delle pompe funebri. Hanno preso di mira soprattutto la parte nuova del camposanto e hanno portato via per lo più oggetti di metallo».

Nei mesi scorsi episodi simili si erano già verificati nei cimiteri di Ferrera, Rancio e Cuvio.

Le foto sono di Domenico Semeraro dal gruppo Sei di Cassano se.