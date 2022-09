A Gazzada Schianno la fibra “taglia” i dossi nuovi. “Finiti i lavori l’azienda sistemerà la strada”

Arriva la fibra a Gazzada Schianno e i dossi, appena realizzati in via Italo Cremona, vengono tagliati per far passare i cavi.

Qualche cittadino ha sollevato perplessità in merito alla tempistica dei lavori di posa della fibra: non si poteva prima operare sui canali scavati nella sede stradale e poi rifare i dossi? Se l’è chiesto anche il consigliere di minoranza Alfonso Minonzio: «Sappiamo che l’amministrazione comunale ha speso 15 mila euro per due dossi, 7500 l’uno, solo pochi mesi fa. Adesso sono stati rimossi per interrare i cavi: ma che senso ha? Possibile che non ci sia mai un minimo di programmazione? A questo si aggiunge che il paese è poco curato: ci sono erbacce ovunque, i cestini dei rifiuti sono sempre stracolmi. Adesso anche questa storia dei dossi. Quindicimila euro dei cittadini gettati al vento».

Non si poteva fare diversamente – spiega, invece, l’amministrazione Trevisan: i dossi avevano bisogno di manutenzione urgente e quindi non era possibile procrastinare l’intervento, inoltre l’azienda che sta mettendo la fibra dovrà risistemare la strada, appena avrà collocato i cavi.

«La società che sta realizzando i lavori di installazione della fibra ottica dovrà provvedere al ripristino del suolo pubblico manomesso così come previsto dalle autorizzazioni rilasciate dall’ufficio tecnico – spiega la giunta-. Si evidenzia che i dossi che sono stati rifatti in via Italo Cremona versavano in condizioni precarie ed una loro sistemazione era necessaria per garantire la sicurezza stradale.

Abbiamo comunque provveduto a stilare un elenco delle strade e dei marciapiedi che necessitano di interventi, al fine di poter sovrapporre le esigenze manutentive con i progetti di realizzazione delle nuove reti tecnologiche. Questo strumento consentirà di limitare quanto possibile le interferenze degli interventi comunali con quelli dei gestori dei servizi pubblici».