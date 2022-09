I gestori del parcheggio di Varese: “Non abbiamo aggredito la troupe di Striscia”

Sarebbe “una ricostruzione falsa” quella diffusa da Striscia la Notizia sull’episodio avvenuto in un parcheggio in centro a Varese tra i gestori dell’attività e la troupe del tg satirico di Canale 5. Questo dicono, nella loro versione dei fatti, i gestori del parking dopo la notizia dell’aggressione al noto inviato Max Laudadio. E per farlo hanno diffuso una loro nota, nella quale ricostruiscono in modo diverso la vicenda.

“Tutta la vera e propria sortita di Max Laudadio e dell’operatore, è stata video-audio ripresa dalle telecamere di sorveglianza, e il relativo supporto è già stato consegnato alla Polizia di Stato – premettono raccontando la loro versione dei fatti assistiti dall’avvocato Alberto Zanzi del foro di Varese -. La nostra ricostruzione è che Max Laudadio, vestito da cicalotto, teneva con sé una bacchetta di plastica che agitava a mo di frustino. Una volta entrato nel parcheggio, egli pretendeva a tutti i costi di entrare nel gabbiotto dove si trovava la signora, accusandola ad alta voce di intascarsi i soldi degli utenti. La signora cominciava ad accusare un malore, e si vedeva costretta a chiamare il proprio fratello.

Giunto in loco egli ha avuto modo di percepire come Max Laudadio e l’operatore si trovassero ancora insistentemente davanti al gabbiotto, continuando a proferire le frasi di cui sopra. Alla luce delle condizioni della propria sorella, che continuava ad accusare malore, il fratello ha cercato di allontanare tanto Max Laudadio quanto l’operatore, che opponevano resistenza. Dalla visione dei vari filmati si attinge inequivocabilmente che Max Laudadio abbia violentemente aggredito con una spallata alla bocca il fratello, che sarà costretto a ricorrere alle cure dei sanitari. Quanto alla signora, accusando, come detto, un malore, la sera stessa si recherà al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Varese. Verrà ricoverata, e sottoposta ad intervento al cuore. La stessa è tuttora degente”.

Questa la versione che i gestori dell’attività chiedono di rendere nota per diritto di replica: si tratta di una parte dello scritto inviato alla redazione di Varesenews edulcorata dai dati sensibili.

D’altro canto Laudadio conferma la versione già riportata e precisa: «non c’è stato alcun malore, non avremmo mai proseguito il servizio di fronte a qualcuno che sta male. Tutto comunque è stato ripreso dalle nostre telecamere». Il servizio andrà in onda la prossima settimana tra martedì o mercoledì.