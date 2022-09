GG: il Grande Gioco per l’inaugurazione dell’Area Gaming della Biblioteca di Busto Arsizio

Pensato per i ragazzi tra i 13 e i 14 anni. il nuovo spazio apre sabato 1 ottobre alle ore 15 con la prima tappa di un gioco a squadre con sfide digitali e fisiche

Sabato 1 ottobre alle 15 sarà inaugurata l’Area gaming della Biblioteca comunale Roggia di Busto Arsizio.

Uno spazio nuovo, creato per ragazzi e adolescenti (indicativamente dai 13 ai 19 anni) attrezzato con console nuove di zecca e videogiochi per giocare in compagnia.

Per l’inaugurazione della Gaming Zone, a partire dalle ore 15, EduGamers for kids darà il via a GG, il Grande Gioco, un percorso ricco di esperienze ludiche e videoludiche che si articolerà fino a Natale, rivolto a squadre di ragazze e ragazzi dai 13 ai 19 anni.

Le prove del gioco si svolgono sia nel mondo fisico, sia nel mondo digitale, testando le differenti abilità dei partecipanti.

La classifica sarà aggiornata al termine di ogni sfida.

A tutti i partecipanti sarà consegnata la tessera basic della Gaming Zone.

Al raggiungimento di un determinato punteggio, i giocatori acquisiranno il diritto di ottenere una tessera di grado superiore (qui il regolamento completo).

Per partecipare, è obbligatoria l’iscrizione compilando il modulo a questo link.