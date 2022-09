Giornata di incidenti sulle montagne lombarde: un morto e sei interventi del Soccorso Alpino

Sei interventi hanno impegnato oggi la Stazione di Valsassina – Valvarrone e quella di Bione e Lecco del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana. Il primo poco dopo le 10, nel comune di Valvarrone, nella Valle di Tremenico, in una zona boschiva nei pressi della strada che conduce in località Roccoli Lorla, per il recupero di un cercatore di funghi di 67 anni, residente nel Milanese, precipitato per un centinaio di metri. L’uomo è stato raggiunto dai soccorritori della Stazione e dall’équipe di elisoccorso di Borgo Sesia. Il medico ha constatato il decesso.

Poco prima dell’una, nei pressi del rifugio Falc, nel comune di Introbio, è stato recuperato un escursionista che era caduto e si era procurato delle lesioni alle gambe. L’infortunato è un uomo di 58 anni, residente in provincia di Varese.

Il terzo intervento è stato richiesto per un uomo che stava gareggiando durante una competizione di corsa in montagna; è caduto mentre scendeva dalla vetta della Grigna verso il bivacco Merlini e ha riportato un trauma cranico. È subito stato raggiunto dai soccorritori del Cnsas, già presenti lungo il percorso; poi è arrivato l’elisoccorso decollato dalla base di Bergamo.

Quasi in contemporanea, poco dopo mezzogiorno, un escursionista si è fatto male a una caviglia mentre era sul sentiero n. 25, che dal rifugio Buzzoni, nel comune di Introbio, scende verso valle. Otto tecnici della Stazione Valsassina – Valvarrone hanno raggiunto il posto e, dopo una prima valutazione sanitaria, hanno imbarellato l’uomo e lo hanno trasportato a valle. Per il recupero è arrivato l’elisoccorso di Areu di Milano.

Un altro intervento è stato nella zona del parcheggio della funivia di Barzio: un uomo di 65 anni residente in Valsassina è precipitato per una decina di metri in una scarpata. Sul posto i tecnici del Soccorso Alpino, un equipaggio del Soccorso Centro Valsassina e l’elisoccorso di Areu decollato dalla base di Caiolo (SO), che lo ha portato in ospedale.

Infine le squadre di Lecco e del centro operativo del Bione della XIX Delegazione Lariana intorno alle 13,30 sono state attivate per una donna caduta sul sentiero in località Monastero, poco sotto Forcella Alta e il Laghetto del Pertus. La donna aveva riportato un trauma alla gamba che le impediva di proseguire a piedi. I tecnici hanno raggiunto in fuoristrada la località in cui si trovava la signora, che è stata immobilizzata e trasportata con la barella fino al parcheggio, dove c’era il marito. Ha poi deciso di andare in ospedale in autonomia. L’intervento si è concluso poco dopo le 16.