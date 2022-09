“Giornate Europee del Patrimonio 2022” a Busto Arsizio un laboratorio per sperimentare la Fiber Art all’insegna del riciclo creativo

L’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio aderisce anche quest’anno alle Giornate Europee del Patrimonio, proponendo presso le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna un’attività dedicata alle famiglie e incentrata sul tema del riuso creativo dei cosiddetti “scarti”, per sensibilizzare anche i più piccoli sul valore delle risorse e sull’uso alternativo di materiali tessili e di uso quotidiano. Partendo da alcune opere di Fiber Art presenti nella collezione museale, i partecipanti saranno infatti invitati a esplorare le caratteristiche espressive dei materiali forniti per trasformarli in opere d’arte uniche.

Il laboratorio è in linea con il tema dell’edizione di quest’anno, che si svolgerà in tutta Europa sabato 24 e domenica 25 settembre e che vede infatti come filo conduttore la sostenibilità, seguendo lo slogan: “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”.

La tematica è attualissima e propone una riflessione sulla gestione sostenibile del patrimonio culturale e del paesaggio e, allo stesso tempo, su come questo possa contribuire a un futuro più sostenibile da un punto di vista ambientale, sociale ed economico, anche in funzione del raggiungimento degli specifici obiettivi fissati dalle Nazioni Unite per il 2030.

I musei e i parchi archeologici di tutta Europa sono chiamati a svolgere il ruolo di promotori della cultura della sostenibilità e a promuovere su tale tema un dialogo con la comunità di riferimento, in particolare con i più giovani, al fine di incoraggiare scelte consapevoli e responsabili in vista di un futuro migliore.

Di seguito tutti i dettagli:

GIOCOMERENDA: INTRECCI D’ARTE

Chi l’ha detto che un’opera d’arte può essere fatta solo con pennellate di colore?!

Scopriamo strane opere in cui fili e tessuti creano magici intrecci e realizziamo la nostra opera di Fiber Art, sperimentando come scarti e materiali di riuso possono avere una nuova vita se trasformati con fantasia!

L’attività è dedicata ai bambini dai 4 agli 11 anni.

A conclusione dell’attività, a tutti i bambini partecipanti sarà offerta una gustosa merenda.

INFORMAZIONI:

– La partecipazione è gratuita. La prenotazione è obbligatoria per ogni bambino partecipante, fino a esaurimento dei posti disponibili, al seguente LINK

– Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto al massimo, che dovrà essere presente al museo per l’intera durata dell’attività. Non è richiesta la prenotazione per l’adulto accompagnatore.

– Si prega quanti si sono prenotati e non possono più partecipare all’attività di DISDIRE la prenotazione. In caso di imprevisti, è possibile disdire anche il giorno stesso, telefonando al museo domenica 25 settembre, a partire dalle ore 15.00, allo 0331 635505.