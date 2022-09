I giovani del Pd in diretta per raccontare le proposte su clima, energia e sostenibilità

I giovani del Pd, candidati o amministratori comunali, in diretta su Varesenews per raccontare clima, energia e sostenibilità all’interno del patto per l’ambiente proposto dai democratici in questa campagna elettorale per le elezioni politiche che si svolgeranno il 25 settembre.

Capitanati dal candidato capolista del Pd alla Camera Roberto Rampi, racconteranno i progetti per un futuro sostenibile la consigliera comunale di Gallarate Anna Zambon, la consigliera comunale di Varese Giulia Mazzitelli, la collega Helin Yildiz, il candidato alla Camera Matteo Capriolo, i consiglieri comunali di Busto Arsizio Paolo Pedotti e Valentina Verga, Sarah Brizzolara del Pd di Monza e Federica Gasbarro, candidata all’uninominale per il Centrosinistra in Lombardia.

L’appuntamento è sulla pagina Facebook di Varesenews a partire dalle 14 di oggi, giovedì.