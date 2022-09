Giù le temperature, e umidità: l’autunno è arrivato, miglioramenti a giorni

Anni fa qualcuno avrebbe ceduto alla tentazione di accendere i caloriferi per una fiammata di nascosto, ma quest’anno non si può.

Al massimo, nelle valli, qualche comignolo si mette a fumare, magari nelle ore “critiche“. Perché il freddo è arrivato, non rimarrà a lungo, come per la pioggia, ma l’autunno c’è, basta guardare giri dalla finestra. Difatti, dice il centro geofisico prealpino, l’alta pressione che ha portato condizioni stabili negli ultimi giorni lascia il posto a una saccatura che si approfondisce sull’Europa occidentale con afflusso di aria umida da SudOvest che porta molte nuvole e precipitazioni oggi e in parte domani.

Condizioni di variabilità sono attese lunedì, poi correnti settentrionali secche interesseranno la Pianura Padana. Dunque pioggia, almeno per sabato e parte di domenica, quando il tempo dovrebbe cominciare a stabilizzarsi. Solo lunedì il tempo sarà probabilmente soleggiato ma con nuvolosità irregolare, soprattutto nel pomeriggio sui rilievi. Persiste la possibilità di qualche rovescio di passaggio mentre la tendenza per i giorni a venire parla di giornate in buona parte soleggiato con vento da nord in montagna e a tratti favonio fino in pianura. Più nuvole sulle Alpi di confine dove non è esclusa qualche debole precipitazione.

Quel che fa aprire gli armadi per sfoderare i primi plaid sono le temperature abbaiatesi sensibilmente solo confrontate a quelle della settimana passata: le minime, rilevate la notte, arriveranno a sfiorare i 10 gradi per domenica e lunedì e le temperature massime non potranno superare i 22 gradi (foto pexels.com).