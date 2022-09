Giuseppe Valditara al tavolo con il rettore dell’Insubria per parlare del futuro dell’università

Trasporti veloci in particolare tra la sede di Varese e Milano. E procedure semplificate di appalto per l’edilizia universitaria. Sono alcune fra le priorità per il rafforzamento dell’Università degli studi dell’Insubria emerse durante l’incontro tra Giuseppe Valditara e il rettore dell’ateneo, il professor Angelo Tagliabue.

Valditara, ordinario di diritto romano, già capo dipartimento Università e Ricerca del Miur, autore del libro-manifesto “È l’Italia che vogliamo”, e candidato della Lega al Senato per il collegio plurinominale di Varese, Como, Lecco, Sondrio e Monza, si è interessato ai temi dello sviluppo degli atenei di Varese e Como in un’ottica di sinergia col territorio. Nel corso del colloquio si sono affrontate le potenzialità del polo universitario Varesino-Comasco. Ed è emersa l’importanza di una rete di trasporti veloce, che colleghi le sedi universitarie a Milano e all’ hub di Malpensa, unitamente alla necessità di semplificazione delle procedure di appalto per gestire i contributi per l’edilizia universitaria.

Evidenziata da Valditara anche “la necessità di una stretta correlazione del mondo universitario con quello imprenditoriale così come una internazionalizzazione che favorisca l’esportazione della ricerca e al traino di essa dell’impresa locale”.

Sul tappeto dell’incontro con il Magnifico rettore, i temi del canale della formazione superiore (Its), e del rafforzamento della autonomia, “che è essenziale per le nostre università al fine di semplificare e velocizzare le decisioni”, sottolinea Valditara. “Lo sviluppo è sempre più legato alla capacità di innovazione”, precisa Valditara, “e questo rende decisivo il sistema universitario per la crescita economica delle nostre province. Una consapevolezza che per la Lega è anche un impegno”.