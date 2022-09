A Giusy il premio dell’ippodromo di Varese per la stagione ippica

Per Giusy Biagioni di Varese l’ultima riunione di corse di galoppo della stagione estiva all’ippodromo Sette laghi, più conosciuto come “Le bettole”, è stata una felice sorpresa. I vertici della Svicc, la società che gestisce le corse di galoppo, le hanno assegnato il premio stagione ippica 2022.

Giusy, che è seduta su una sedia a rotelle, è apparsa felice fin dall’inizio della cerimonia di assegnazione. «All’ippodromo mi sento a casa mia – ha detto Biagioni -. Amo i cavalli e i fantini che faticano non poco per tenere il peso forma. È un luogo rilassante»,