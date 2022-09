Gli “Amici di Filippo” di Bodio Lomnago presentano il nuovo romanzo di Patrizia Emilitri

Riprendono, dopo la pausa estiva, gli appuntamenti organizzati dall’Associazione “Amici di Filippo” di Bodio Lomnago. Tra gli scopi dell’associazione, nata per non disperdere la memoria di Filippo Bossi, il giovane cameraman scomparso nel 2006, c’è quello di promuovere e trasmettere l’amore per la cultura come un bene per la persona ed un valore sociale.

Tre i grandi filoni degli incontri: il primo, quello che ha riaperto l’attività dell’associazione, era l’avventura, ora tocca al romanzo poi sarà la volta del sociale.

Ospite del primo appuntamento “Il Romanzo” sarà Patrizia Emilitri, romanziera nata nella provincia varesina e con domicilio condiviso tra Varese e la Valle di Non. Il suo volume di racconti “Il conto della serva” ha vinto il Premio Chiara nella sezione inediti. Venerdì 16 settembre, ore 21, in biblioteca comunale, presenterà “La volta del bricolla”, fresco di stampa. Edito da TEA, il romanzo narra la storia di uomini e montagne al tempo del contrabbando romantico. La bricolla è una sacca di iuta utilizzata dai contrabbandieri per trasportare in spalla merci lungo i sentieri della montagna.

La serata ci aiuterà a conoscere le diverse sfaccettature del contrabbando delle comunità di confine nell’immediato dopoguerra. La presentazione sarà curata da Roberta Lucato, a sua volta autrice di romanzi gialli ambientati nella nostra provincia.

Questo evento avvia una collaborazione proficua tra l’Associazione “Amici di Filippo” e Radio Village Network, RVN web radio con sede a Bodio Lomnago, che si concretizzerà venerdì 23 settembre con un’intervista in diretta , tra le 21.00 e le 22.30 a Patrizia Emilitri.