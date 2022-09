Gli auguri dell’amministrazione di Busto Arsizio alle scuole: “Che sia un ritorno alla normalità”

Il sindaco Emanuele Antoneli e l’assessore alle Politiche Educative Daniela Cerana di Busto Arsizio hanno inviato ai dirigenti delle scuole cittadine un messaggio, per augurare un buon anno scolastico ad alunni e insegnanti.

“Desideriamo rivolgere i nostri saluti agli alunni, alle loro famiglie, ai docenti, al personale e a tutta la comunità scolastica. Vorremmo che questo anno scolastico sia un ritorno alla normalità, ma non alla routine; un anno in cui pensare a gettare le basi del domani e alla consapevolezza che questo comporta: non solo rischi ma anche opportunità. La scuola è il nucleo della comunità e il ruolo che riveste è importantissimo: una scuola sempre più aperta e accogliente, come nel nostro territorio, è il luogo dove superare smarrimenti e difficoltà e provare a disegnare il proprio progetto di vita, allacciare relazioni sane e comprendere meglio il mondo circostante.

Far sì che i nostri studenti, nello studio, riscoprano l’importanza di mettere a frutto i loro talenti e le loro abilità per gettare le basi di una società migliore è il nostro compito: un grazie al corpo docenti che accompagna i nostri ragazzi in un cammino così difficile con impegno e fatica quasi vocazionale e un augurio agli studenti e alle loro famiglie con la speranza che sappiano cogliere ogni occasione di crescita che la scuola proporràì avendo a cuore il percorso formativo dei loro alunni”.