“Gli autobus di FNMA arrivano già stracarichi. Mio figlio ha l’abbonamento ma deve prendere il treno”

È la seconda segnalazione nel giro di pochissimi giorni. La prima era della signora Barbara che si lamentava del fatto che Fnma, Ferrovie Nord Milano Autoservizi, avesse cancellato un paio di corse che passano da Vedano Olona: la figlia che frequenta il 3° anno all’istituto Montale a Tradate, si era trovata nelle condizioni di non riuscire a tornare a casa perché il pullman arrivava alla fermata già stracolmo di studenti e l’autista non poteva fermarsi e caricare altri ragazzi. (qui la lettera). Oggi la seconda lettera.

Buongiorno voglio segnalare una situazione incresciosa che succede tutti i giorni sulla linea Fnma autolinee Tradate Istituti – Malnate: i pullman delle 13:27-13:28 arrivano presso gli istituti già stracarichi e non permettono ai ragazzi di salire ciò consegue che i ragazzi sono costretti a recarsi in stazione a piedi e pagare un ulteriore biglietto per salire sul treno.

Ritengo inaccettabile che una famiglia dopo aver pagato un abbonamento oltretutto per un servizio che risulta impossibile utilizzare debba sostenere un ulteriore spesa per permettere ai ragazzi di tornare a casa oltre alla perdita ulteriore di tempo.

Dal momento che si vendono abbonamenti bisogna essere in grado di garantire un servizio consono a quanto fatto pagare.

Il problema sussiste anche sul pullman delle 7:08 che da Malnate porta i ragazzi a Tradate presso gli istituti, i ragazzi sono stipati come sui carri bestiame, alla segnalazione all’azienda dei trasporti la stessa risponde che fin quando nessun ragazzo rimane a piedi vuol dire che il servizio viene effettuato e che i pullman possono caricare tutti quei ragazzi.

L’azienda dei trasporti si nasconde dietro alla scusa che ora questo servizio non viene garantito perché le scuole stanno adottando un orario provvisorio e quando si passerà all’orario definitivo il servizio sarà sufficiente per tutti gli utenti, a questo punto mi sorge una domanda spontanea: ma il problema dell’orario provvisorio o meno deve essere un problema delle famiglie? Perché l’azienda non è in grado di articolare l’offerta dei mezzi di trasporto in base alla domanda?

Visto che normalmente prima di passare ad un orario definitivo può passare anche più di un mese, le famiglie continueranno a fare “beneficenza” alle FNMA pagando un abbonamento che risulta inutilizzabile!

Quando si procede all’acquisto dell’ abbonamento non si fa distinzione tra orario provvisorio o definitivo scolastico e non si fa minimo accenno al fatto che i servizi potrebbero non essere garantiti per tutti gli utenti, cosicché ogni famiglia possa decidere se acquistare o meno il titolo di viaggio.

Ritengo inaccettabile che accadano certe situazioni.

Sono stufa di pagare un abbonamento per poi dover trovare tutti i giorni un’altra soluzione onerosa per il ritorno a casa.

Ringrazio anticipatamente per l’attenzione a quanto segnalato e fiduciosa in un aiuto per cercare di trovare una rapida soluzione al grandissimo problema che questa azienda sta creando alle famiglie.

Saluto cordialmente

Sara