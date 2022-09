Gli incidenti sul lavoro a Como, la settimana della mobilità a Busto e il Fridays for Future nel podcast del 21 settembre

Le notizie di mercoledì 21 settembre

Due operai sono stati trovati senza vita mercoledì mattina all’interno di una baracca di un cantiere nel comune di Moltrasio (in provincia di Como), all’altezza dell’uscita della galleria di Cernobbio. I due uomini di circa 30 anni avrebbero passato la notte in un prefabbricato dell’azienda che era utilizzato come zona uffici. A dare l’allarme i colleghi che non vedendoli al lavoro al mattina presto sono andati a cercarli proprio in quella stanza dove li hanno trovati morti e con il braciere ancora acceso. I due potrebbero essere stati uccisi dal monossido di carbonio.

E solo poche ore dopo la tragedia di Moltrasio un altro incidente sul lavoro nel Comasco: a Sormano un agricoltore si è ribaltato con un trattore rimanendo incastrato sotto la cabina del mezzo. Anche per lui non c’è stato nulla da fare.

La Settimana della mobilità sostenibile di Busto Arsizio si concluderà domani, giovedì 22 settembre: sarà la giornata in cui sarà sperimentata l’estensione della Zona a Traffico Limitato con la pedonalizzazione delle piazze Garibaldi e Trento Trieste dalle 8.00 alle 19.00. L’area pedonale di Busto Arsizio per un giorno intero comprenderà le cinque piazze principali del centro cittadino. Una cittadella off limits alle auto per tutto il giorno. La chiusura al traffico è intesa dall’amministrazione comunale e in particolare dall’assessore alla Mobilità Salvatore Loschiavo come una prova generale di un possibile allargamento della zona pedonale. La decisione di farla in un giorno lavorativo, infatti, è stata presa proprio per mettere alla prova la viabilità cittadina per un’eventuale decisione in merito. La giornata conclusiva della settimana della mobilità, inoltre, sarà costellata di incontri ed eventi dedicati proprio alle modalità alternative di muoversi in città. Si potrà viaggiare per tutto il giorno sui mezzi del trasporto pubblico locale con un solo biglietto mentre nell’area libera dalle auto si svolgerà “BustoinBici-Riprendiamoci le strade”, percorso cittadino con arrivo alle 11 in Piazza Garibaldi a cura di Legambiente e scuole cittadine.

Le ragazze e i ragazzi di Fridays for Future venerdì 23 settembre scenderanno nuovamente in piazza per lo Sciopero Globale per il Clima; per chiedere alla politica, ancora una volta, azioni concrete in grado di contrastare il cambiamento climatico e le sue tragiche conseguenze. Una manifestazione dal respiro “globale”, che in Italia quest’anno assume una valenza ancora più importante, visto che la data – venerdì 23 settembre – cade a soli due giorni dalle elezioni politiche del 25 settembre. Anche questa volta i giovani del Fridays For Future Varese hanno risposto “presente” e venerdì raggiungeranno Milano per manifestare con i loro “colleghi”.

VareseCorsi riparte, con molte novità e sorprese, tra cui il pienone di corsi come Flamenco e Cucina giapponese, i prezzi ritornati al 2019, e il grande ritorno del fiore all’occhiello dell’iniziativa: i corsi culturali. Le iscrizioni a tutti i corsi possono essere effettuate sia presso la sede di Piazza Motta 4, all’interno della splendida cornice del parco di Villa Mirabello, sia online sul sito www.portalecorsi.com, che da questa stagione si presenta con una nuova grafica, accattivante, più intuitiva e facile da usare.