Grande appuntamento in sella per l’evento benefico “Pedala con Zazà”

Il ritrovo è fissato per le ore 8 al Bar Garden Café di via Italia a Gorla Maggiore. Dopo un paio di anni di assenza, torna a Gorla Maggiore l’iniziativa benefica legata al ciclismo “Pedala con Zazà”.

L’organizzazione è a cura della società ciclistica Canavesi e Team Valle Olona, con il patrocinio del comune di Gorla Maggiore, oltre che dell’ex professionista e attuale direttore sportivo della Astana Stefano Zanini.

La manifestazione è dedicata ai ciclisti di tutte le età e il ricavato sarà destinato alla Fondazione Michele Scarponi e alla Sestero Onlus.

Per i grandi il programma prevede un un giro da 47 km mentre per i più piccoli, oltre alla Mini pedalata con Zazà non competitiva, è in programma la gara giovanissimi “Trofeo Zazà” con ritrovo alle 13.00 e partenza alle 14.30.