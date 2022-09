Grande ritorno al Cassano Magnago di Saitta e Savini

Il Cassano Magnago Handball Club è lieto di dare il bentornato a due ragazzi che ben hanno fatto con la casacca amaranto negli anni passati.

Giacomo Savini, centrale e terzino di valore assoluto, con già alle spalle un bel numero di presenze in maglia azzurra, e di rientro dopo due stagioni divise tra Liga Asobal spagnola e campionato National 1 francese ha accumulato sicuramente ulteriore esperienza e potrà mettere tutto il suo rinnovato bagaglio tecnico al servizio di coach Matteo Bellotti.

Per Gabriele Saitta la lontananza è durata solo un anno prima di sentire il richiamo amaranto ma anche per lui è stato un anno ricco di soddisfazioni avendo vinto Supercoppa Italiana e Scudetto con il Conversano «e siamo certi che porterà a Cassano Magnago questa fame di vittorie e l’abitudine a lottare ai vertici della classifica».

La Pallamano Femminile Cassano Magnago è lieta di annunciare di aver inserito nel proprio roster la giovanissima Alessia Zizzo.

Classe 2006, proveniente dalle giovanili della società HC Fondi, dove ha iniziato la sua carriera da pallamanista 5 anni, può ricoprire tutti i ruoli offensivi e la sua poliedricità darà più opzioni a coach Onelli per il suo impiego in campo. Molto giovane ma con le idee chiare, queste le prima dichiarazioni in amaranto di Alessia: «Sono venuta a Cassano perché ho voglia di crescere e di mettermi in gioco per dimostrare il mio valore anche nella massima serie dopo le esperienze maturate in A2 con il Fondi».