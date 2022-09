Green Market alla scuola di Morosolo, quando la “circolarità” aiuta la salute, l’ambiente e la relazione

Nella Settimana europea dello sviluppo sostenibile (ESDW), in linea con le azioni del percorso “Green school” intrapreso da molti anni, giovedì 22 settembre 2022, la scuola primaria “Alessandro Manzoni” di Morosolo dell’Istituto Comprensivo “Campo dei fiori” ha riproposto il “Green Market”: un importante appuntamento con le famiglie della scuola e il territorio per condividere il raccolto dell’orto scolastico.

I bambini, le bambine e le insegnanti della scuola, supportati e coordinati da Fausto Verti e Nando Pozzi (ex imprenditori agricoli ora collaboratori esperti ingaggiati dall’Associazione Genitori Morosolo), con tanto entusiasmo hanno raccolto patate (rosse Desiré e bianche Kennebek), zucche (Blu d’Ungheria, Hokkaido, Butternut, Violina, Trombetta), pomodorini (ciliegini, datterini, viola…), carote, nocciole, mais ( per popcorn), girasole (semi x animali o per future semine), cipolle (rosse e dorate), peperoni (vari colori) arrivando a ben complessivi 190 kg.

I bambini hanno potuto vedere concretamente e con soddisfazione il frutto del loro lavoro di piantumazione e di semina dello scorso anno scolastico.

Questo cerchio si è potuto felicemente chiudere anche grazie al preziosissimo lavoro delle famiglie e delle persone che durante l’estate hanno continuato a lavorare nell’orto scolastico.

Ora le prose, dentro e fuori il tunnel freddo ospitato nel giardino della scuola da molti anni, sono pronte ad accogliere nuove colture o a riposare durante i mesi invernali.

Quest’anno, oltre al raccolto della scuola, il mercatino è stato arricchito da verdura biologica gentilmente offerta dall’azienda OrtoBioBroggini: km zero e qualità garantita.

Presente anche La Schola con prodotti dell’orto sociale iniziato nell’autunno 2021 all’interno del progetto “Terrapolis” in collaborazione con Amici de LaSchola, il Millepiedi di Morosolo e la Comunità Percorsi di Varese. Un progetto di permacultura sociale nato dall’esigenza di trovare sistemi di responsabilità condivisa mettendo in relazione umani e non umani in un’intensa esperienza di cura e condivisione multi-specie che coinvolge i partecipanti nella costruzione e manutenzione di orti, pollaio e semenzaio come elementi simbiotici attraverso cui sperimentare processi di con-divenire.

Green Market dunque ha rispecchiato non solo la ricchezza dell’orto e del giardino scolastico, ma è anche quella del territorio di cui la scuola è parte integrante.

Alla fine dell’evento, tutto ciò che non è stato venduto (ad offerta) durante il mercatino, è stato consegnato a famiglie in difficoltà: nulla è andato sprecato.

Con il progetto “Ortoinsieme” adulti e bambini della scuola da molti anni affrontano insieme e concretamente i temi della stagionalità, della biodiversità, del ruolo fondamentale di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente, in ultima analisi il grande tema della salute personale che deriva da una “vicinanza” attiva ai ritmi e ai segreti della natura.

Lo scorso anno il Green Market ha avuto 3 appuntamenti: a fine settembre (frutti e ortaggi vari), a novembre (kaki, pomodorini verdi) e a maggio (piantine varie pronte per essere trapiantate).

Dopo il bel risultato del primo mercatino dell’anno, si spera di replicare e magari moltiplicare i futuri appuntamenti aprendosi sempre più anche al territorio e alle sue ricchezze.