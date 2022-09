Guerrilla Comedy conquista i Giardini Estensi: evento sold-out alla sua prima edizione

Erano quasi 500 le persone che ieri sera hanno partecipato alla serata di Stand Up Comedy presso la tensostruttura dei Giardini Estensi.

E’ la prima volta che a Varese viene ospitato un evento di Stand Up Comedy di questa portata, con solo comici emergenti sul palco e la città ha particolarmente gradito: Marco Mazzitelli, Giorgio Lodi, Lorenzo Deiana, Patrizio Villajuan, Francesca Marutti e Davide Nocelli, questi i ragazzi del collettivo Guerrilla Comedy, che insieme a MadBoys Eventi e Concerti e il patrocinio del Comune di Varese hanno dato vita alla prima serata di un importante progetto che il consigliere comunale Matteo Capriolo insieme all’Assessorato alla Cultura stanno portando avanti per avvicinare la città alle realtà giovani e attive che troppo spesso non vengono considerate o non trovano uno spazio adeguato per le proprie attività.

A rendere ancora più speciale la serata è stato l’intrigante accompagnamento musicale jazz di Edoardo Zanzi, Giacomo Uboldi e Davide Saitta.

“Sono molto soddisfatto di come è andata – afferma Capriolo – vuol dire che i giovani ci sono e non vedono l’ora di mettersi in gioco. Noi vogliamo dargli l’opportunità di farlo, portando progetti culturali nuovi, freschi e innovativi. La prossima data sarà la serata musicale del 16 settembre, sempre presso la tensostruttura e ci aspettiamo che anche quella diventi un successo come è stato per la stand up comedy”.