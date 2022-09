Hestetika tour fa tappa alla Galleria Ghiggini

Appuntamento alla Galleria Ghiggini di Varese venerdì 9 settembre, ore 18.00 con il direttore di “Hestetika” Marco De Crescenzo che incontra la fotografa Debora Barnaba protagonista del volume 38 del magazine. Dopo la data iniziale a Riccione con Claudio Cecchetto, a settembre prosegue, infatti, il tour di Hestetika con i protagonisti del nuovo numero del magazine. Ad ogni appuntamento il direttore della rivista Marco De Crescenzo incontrerà uno dei protagonisti del volume 38 del magazine.

“L’idea è quella di fare vivere il magazine anche al di fuori della dimensione statica della carta stampata e del web – spiega Marco De Crescenzo – Ogni tappa del tour, itinerante per l’Italia, vedrà uno dei protagonisti del magazine confrontarsi con me in una conversazione. Le tematiche saranno svariate e toccheranno la visione dell’arte, le passioni e i progetti espositivi. Una narrazione per far meglio conoscere gli artisti e soprattutto mettere in evidenza la loro sensibilità creativa e il loro mondo concettuale che è fonte generante della loro identità e arte”.