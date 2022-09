I nasi rossi della clownterapia protagonisti nel weekend di Sesto Calende

(Foto dalla pagina ufficiale VIP Verbano Odv)

L’estate è ormai alle porte ma a Sesto Calende non finisco gli appuntamenti del fine settimana, il primo all’insegna dell’autunno nella città tra terra, fiume e cielo (ricchissima è la tradizione sestese legata all’aviazione, come ricordato anche in occasione del Palio Sestese).

Quello in scena da venerdì 30 a domenica 2 ottobre sarà un weekend colorato di rosso, colore della solidarietà e della clownterapia, mentre quello successivo sarà colorato di rosa, il colore della prevenzione. Ecco perché:

DOMENICA 2 OTTOBRE

Domenica 2 ottobre, in occasione della XVIII Giornata Nazionale del Naso Rosso (GNR), la piazza affacciata sul lungofiume, piazza De Cristoforis, sarà popolata dai clown volontari de “Un Naso Rosso per Sognare – Vip Verbano ODV”, associazione che si occupa di Clownterapia. La Giornata del Naso Rosso nasce nel 2005 ed è promossa e organizzata dalla Federazione Nazionale VIP (Viviamo In Positivo) Italia ODV, coinvolgendo quest’anno più di 50 piazze su tutto il territorio nazionale.

A partire dalle 10 e fino alle 19, i clown dell’associazione, con i loro immancabili nasi rossi ed i loro camici colorati, animeranno la piazza con giochi, balli, palloncini, truccabimbi, tanti sorrisi e abbracci per poi organizzare alle 17:30 l’estrazione della lotteria del Naso Rosso.

Lo scopo della giornata sarà quello di fornire informazioni sul vivere in positivo e raccogliere fondi per sostenere i Progetti di ViviamoInPositivo Italia ODV come la formazione costante avanzata e specialistica dei volontari clown, il supporto per le associazioni VIP sparse in tutto il territorio italiano, il finanziamento delle missioni che portano i sorrisi in zone del mondo in via di sviluppo, la sensibilizzazione al Vivere in Positivo attraverso eventi, pubblicazioni e testimonianze.

«Riconoscere i volontari clown VIP è semplice – spiega l’associazione – indossano il camice con la scritta ViviamoInPositivo sulla schiena, colletto rosso, maniche a righe bianche/gialle e bianche/verdi e sono muniti di tesserino identificativo per la GNR 2022. L’Associazione di Volontariato “Un Naso Rosso per Sognare – Vip Verbano Onlus” nasce nella primavera del 2010 con l’intento di donare un sorriso e un momento di gioia e speranza nel cuore di chi vive uno stato di disagio e sofferenza, nella zona della provincia di Varese. I Volontari clown di VIP Verbano svolgono la propria attività di Volontariato presso diverse strutture ospedaliere e RSA della provincia. Oltre a portare sorrisi a chi soffre, i nasi rossi sostengono e collaborano con ADMO (Associazione Donatori del Midollo Osseo), cercando di divulgare il messaggio e sensibilizzando nuovi donatori. Infine, svolgono il “Progetto Scuola” per far conoscere il valore del Vivere In positivo ed il Volontariato anche tra i più piccoli, i grandi di domani».

SABATO 8 E DOMENICA 9 OTTOBRE

Convegni e una camminata in rosa per la prevenzione del tumore al seno. Sabato 8 ottobre il convengo “aperitivo della salute” al Centro studi Angelo dell’Acqua, domenica 9 visite senologiche gratuite e il flash mob da Piazza Mazzini

