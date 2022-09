“Igiene Urbana a Varese, le novità e i miglioramenti sono tanti”

Dopo il consiglio comunale del 13 settembre, dove il nuovo servizio di Igiene Urbana è stato assoluto protagonista, l’amministrazione comunale di Varese ha ritenuto necessario ribadire con una nota tutte le novità positive introdotte dopo l’arrivo della nuova gestione.

A partire dagli ultimi dati della raccolta differenziata: negli ultimi 8 mesi la frazione del secco (indifferenziato) è passata dal 33,6% al 27,1, con una riduzione assoluta di diverse tonnellate.

«Questa prima delicata fase di passaggio da un operatore a un altro è un processo che si è sviluppato principalmente seguendo il metodo dell’osservazione e dell’ascolto – ha detto l’assessore Nicoletta San Martino – che insieme ai miei collaboratori e all’azienda Sangalli abbiamo privilegiato. Ho incontrato in questi mesi i rappresentanti delle associazioni dei commercianti, aziende con particolari esigenze dovute a dimensioni o tipologia di produzione, singoli cittadini. E’ un metodo che ha portato a introdurre cambiamenti e migliorie ed è una strada che continuerò a percorrere. E’ così d’altra parte che concepisco il mio ruolo, come un servizio che trova nell’ascolto e nell’incontro la possibilità di poter rispondere in modo sempre più adeguato ai bisogni delle persone».

Nel nuovo sistema, spiega l’amministrazione comunale, sono state introdotte diverse modifiche in itinere: a partire dal potenziamento delle raccolta di carta e plastica, all’incremento dei passaggi di spazzamento delle strade sia in centro che in perifieria, alla pulizia dei portici con idropulitrice con cadenza quindicinale in centro e mensile nei quartieri.

Tra le novità segnalate dall’amministrazione anche il posizionamento (in corso di completamento) di nuovi cestini “differenziati” nelle strade e piazze della città, divisi tra le varie tipologie di rifiuti oltre al posacenere e contenitore per i mozziconi di sigaretta. A fine settembre poi l’amministrazione annuncia l’installazione di doggy box con integrati distributori di sacchetti per le deiezioni canine a partire dalle aree cani per poi installarne anche in città.

L’amministrazione segnala inoltre che è operativo sul sito varesepulita.it, l’indirizzo email dedicato agli amministratori di condominio per segnalazione o richieste di contenitori a integrazione della dotazione base, così come un form che permette anche alle famiglie di richiedere ulteriori contenitori per carta e vetro che verranno consegnati a domicilio.

Tre le altre novità segnalate c’è anche l’estensione dallo scorso giugno della raccolta porta a porta del vetro per le utenze domestiche nel centro storico.

A luglio è inoltre entrato in funzione il servizio del Centro Ambientale Mobile, che sosta secondo un piano stabilito dal Comune tutte le mattine della domenica e una volta al mese, il lunedì, in prossimità dei mercati all’aperto di piazza della Repubblica e di piazzale De Gasperi, dove si possono conferire rifiuti che non è possibile differenziare a casa, evitando così di doversi recare anche per piccoli oggetti alla piattaforma ecologica. Al momento, la media di visite presso il CAM è pari a 105 persone al giorno.