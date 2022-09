Il gruppo commercianti di Sesto Calende propone un sondaggio sul mercato di Sesto Calende

Anche il Gruppo Commercianti, Artigiani e Terziario Avanzato ‘scende in campo’ alla vigilia della consultazione popolare (dal 10 al 20 ottobre) con la quale i sestesi decideranno se riportare il tradizionale mercato del mercoledì in centro città o lasciarlo in Viale Lombardia, dove è stato spostato a causa dell’emergenza sanitaria.

A breve sarà infatti distribuito tra i negozi del centro di Sesto Calende un sondaggio preliminare (puramente indicativo) per interrogare sulla questione i commercianti, in attesa dello spoglio del prossimo 21 ottobre.

«Con questa il locale Gruppo Commercianti e Artigiani non vuole prendere una posizione in merito ma fare chiarezza sul parere dei propri colleghi – spiegato il comitato promotore dell’iniziativa che gode del patrocinio di ConfCommercio Gallarate Malpensa -. Il questionario non si limiterà solo a questo ma vorrà “tastare il loro polso” su questo argomento – spiegato il comitato – In primis si chiederà il motivo per il quale si è favorevoli (o contrari) alla scelta. Si domanderà ai Pubblici Esercizi la disponibilità a rimuovere i propri plateatici in occasione del giorno di mercato. Inoltre si registrerà un parere su alcune considerazioni: il ritorno del Mercato in Centro deve essere associato ad una campagna di comunicazione e se lo stesso viene visto come un richiamo per la Clientela dai paesi limitrofi oltre ad essere un volano per il turismo».

Il facsimile (parziale) del sondaggio del Gruppo Commercianti.