“Impariamo ad andare in bici”. Appuntamento a Saronno con Fiab Ciclocittà

Appuntamento a domenica 11 settembre, dalle ore 9:30 alle 12:30 in piazza del Mercato a Saronno per la seconda edizione di “Impariamo ad andare in bici”.

L’evento è organizzato da Fiab Saronno Ciclocittà e consiste in un breve corso gratuito rivolto a bambini, ragazzi e adulti che non sanno andare in bicicletta e che vogliono imparare.

La manifestazione si svolge nell’ambito di Terra Mater, il festival per il futuro del pianeta partito lo scorso 1 settembre e che fino al 4 ottobre proporrà ai saronnesi momenti di approfondimento, preghiera e riflessione sull’urgente tema della crisi climatica, sociale ed ambientale (qui il programma).