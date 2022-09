Inarzo si prepara alla Festa del cioccolato, aperte le iscrizioni

Inarzo …profuma di cioccolato. Torna domenica 20 novembre la bella festa che vede protagonista il dolce più amato e versatile del mondo.

Fino al 28 ottobre è possibile inviare la propria candidatura per partecipare alla Festa del Cioccolato. Per conoscere il regolamento e scaricare la modulistica è sufficiente entrare nel sito della Pro Loco (qui).

L’evento si svolgerà sul territorio di Inarzo nella giornata di domenica 20 Novembre 2022. Le bancarelle verranno posizionate unicamente nel centro storico del paese (piazza e giardino della chiesa, campo di basket, anello via Papa Giovanni XXIII, via XXV Aprile).

Lo stand sarà aperto al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 18:00. La quota di partecipazione alla Festa del Cioccolato di Inarzo è di 20,00 € (venti euro) ad espositore, che avrà a disposizione tre metri (3 metri) lineari per il proprio stand. (E’ possibile il pagamento di due spazi attigui per stand più grandi).