Incendio nella Agra svizzera, in fiamme una villetta unifamigliare

Nella serata di oggi, martedì 6 settembre, in Via Pradello ad Agra in Svizzera italiana (comune di Collina d’Oro) è scoppiato un incendio. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il rogo ha preso avvio dall’autorimessa di un’abitazione unifamigliare.

In breve tempo le fiamme hanno interessato buona parte dei locali al piano terreno e intaccato due veicoli posteggiati all’esterno dell’autorimessa, uno dei quali è andato completamente distrutto. A titolo precauzionale si è resa necessaria l’evacuazione provvisoria di tre persone presenti nello stabile.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale Ceresio Sud, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano e i pompieri di Lugano, che dopo aver provveduto a circoscrivere l’incendio si stanno ora occupando di raffreddare e arieggiare i locali. Non si lamentano feriti o intossicati. Per consentire le oper azioni di spegnimento e i rilievi del caso il tratto di strada interessato è stato chiuso.