Incidente auto – moto a Fagnano Olona

Incidente stradale questa mattina, 19 settembre a Fagnano Olona. Un’auto e una moto si sono scontrate attorno alle 7 in via Nazario Sauro. Ad avere la peggio il motociclista finito a terra e soccorso in codice giallo dal 118, arrivato sul posto con un’ambulanza della croce rossa italiana di Busto Arsizio.

Il ferito è stato immobilizzato e caricato a bordo del mezzo sanitario, mentre i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio hanno rilevato l’incidente: il ferito on è grave.