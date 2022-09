Incidente fra tre auto in galleria, una in fiamme: ma è solo un’esercitazione

Nella notte tra il 23 e il 24 settembre i vigili del fuoco del comando di Varese in collaborazione con la società Autostrada Pedemontana Lombarda, Agenzia Regionale Emergenza Urgenza e Polizia Stradale compartimento di Busto Arsizio, hanno effettuato un’esercitazione congiunta, simulando un incidente stradale con più veicoli e un’auto in fiamme.

Galleria fotografica Esercitazione congiunta in galleria 4 di 8

La simulazione è stata effettuata in una delle gallerie autostradali della A36 sulla tratta Mozzate intersezione A9, testando le procedure congiunte in caso di incidente in galleria con lo sviluppo di un incendio.

I rispettivi enti hanno collaborato testando il Pca (Posto di comando avanzato), le predisposizioni di sicurezza presenti in galleria, nonché le procedure di allettamento e di evacuazione.

Lo scenario prevedeva lo scontro fra tre veicoli, a seguito del quale uno veniva interessato da un incendio. All’interno delle autovetture cinque figuranti, tra cui tre incastrati negli abitacoli.

Al termine è stato effettuato un debriefing in cui sono stati analizzati tutti gli aspetti dell’intervento e i partecipanti all’esercitazione hanno potuto condividere impressioni positive e criticità dell’intervento simulato.