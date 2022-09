Incidente stradale sulla tangenziale est, traffico in tilt a Belforte

Traffico in tilt sulla tangenziale est a Varese per un incidente che ha coinvolto ben sette persone, nessuna delle quale, fortunatamente, pare essere in pericoloso.

Il tamponamento è avvenuto alle 16:30 in via Peschiera, all’altezza del Centro Commerciale Iper e ha visto l’uscita in codice rosso due ambulanze, attualmente in missione col codice verde per soccorrere i feriti di cui ancora non sono note con esattezza le generalità.

Si segnalano forti rallentamenti della viabilità su tutta la zona.