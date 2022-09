Incontri elettorali di Confapi Varese: ospiti i candidati di Forza Italia

Si è concluso il confronto dei vertici dell’Associazione delle PMI di Varese con i candidati locali alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Sabato mattina è stata la volta di Forza Italia. La delegazione politica era rappresentata dal senatore Adriano Paroli, dall’assessore regionale Melania Rizzoli, dal consigliere provinciale Simone Longhini, e dal vicecoordinatore provinciale Taldone Giuseppe.

L’Associazione era rappresentata dal Presidente Marco Tenaglia, dai consiglieri Giorgio Binda, Roberto Di Francesco, Giannino Pozzi e Alberto Spotorno. Il confronto ha toccato tutti i temi più caldi della campagna elettorale e che impattano direttamente sul mondo imprenditoriale: dall’annosa questione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, alla flat tax; dal salario minimo alle politiche attive per il lavoro. Non sono mancate riflessioni anche di carattere generale dal super bonus edilizio, alle alleanze future di governo, alla tenuta internazionale del nostro paese all’indomani dell’esito delle elezioni.

L’incontro ha fatto seguito a confronti analoghi con le delegazioni di Fratelli d’Italia, della Lega e del Partito Democratico.