Individuare il disagio e il maltrattamento all’asilo, anche Castellanza aderisce a “Un nido per noi”

Si chiama “Un nido per noi” ed è il progetto di formazione – cui il Comune di Castellanza ha aderito – progettato per facilitare l’individuazione precoce dei segnali di disagio e/o maltrattamento fisico o psichico nei minori che frequentano i nidi.

Il percorso, che rientra nell’ambito delle azioni di informazione/formazione nidi e micronidi in attuazione dell’art.2 della L.R. 18/2018, è stato attivato da Ats Insubria e verrà erogato da Cooperativa Sociale Davide che ne ha curato la progettazione scientifica e didattica. Oltre agli operatori dei nidi del Comune di Castellanza parteciperanno alla formazione anche operatori del Comune di Busto Arsizio, che ha già beneficiato di interventi analoghi.

Il progetto si snoda attraverso tre direttrici per un totale di 30 ore: formazione in aula, sessioni laboratoriali di approfondimento , attività di consulenza rivolte ai team.

Quindi, la metodologia utilizzata prevede che si alternino momenti di approfondimento, attività laboratoriali in piccolo gruppo finalizzate all’immersione nelle problematiche, all’individuazione dei segnali e infine sperimentazione concreta dell’utilizzo di strumenti di lavoro. Ogni sessione sarà condotta da due formatori esperti sul tema, con approccio multidisciplinare, in ottica multidimensionale.

Il progetto è stato presentato nella Sala Giunta del Municipio di Castellanza ai coordinatori dei servizi 0-3 anni alla presenza del sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini, dell’assessora alle politiche sociali e vice-sindaca della Città di Castellanza, Cristina Borroni, dell’assessore all’Istruzione della Città di Castellanza, Davide Tarlazzi, dell’assessore alle Politiche Educative del Comune di Busto Arsizio, Daniela Cinzia Cerana, di Elisabetta Sartori, referente servizio Istruzione del Comune di Castellanza, della dr.ssa Paola Fanchin, Coordinatrice pedagogica del Comune di Busto Arsizio, della dr.ssa Beatrice Masci, Responsabile del progetto formativo, della coordinatrice dei nidi comunali, dr.ssa Valentina Bottini, e della dr.ssa Alessandra Lesinigo del nido Montessori.

«Con il progetto “Un nido per noi” che prenderà avvio nel prossimo mese di ottobre – ha dichiarato l’assessore all’Istruzione Davide Tarlazzi – si intende proporre agli educatori dei nidi della nostra città un’occasione di formazione e perfezionamento su temi delicati come l’abuso e il maltrattamento. Come Amministrazione riteniamo che l’esperienza formativa possa contribuire a qualificare ulteriormente le professionalità operanti nel nostro territorio, dotandole della capacità di riconoscere segnali identificativi di disagio e della piena consapevolezza degli obblighi connessi al ruolo e delle strategie di rete da attivare a salvaguardia del minore e del suo benessere».