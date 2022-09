Inizia la Privacy Week: 5 giorni per parlare di crescita digitale e cybersicurezza

Inizia oggi, lunedì 26 settembre, la seconda edizione della Privacy Week che si terrà a Milano fino al 30 settembre, con il patrocinio del Garante per la protezione dei dati personali. Il programma prevede oltre 90 relatori distribuiti su 50 incontri che affronteranno i temi cruciali della digitalizzazione, in particolare: privacy, cybersicurezza, protezione dei dati, criptovalute. Temi diventati centrali con il moltiplicarsi dei servizi online, del lavoro e dei consumi.

Ne discuteranno giuristi, politici, professionisti del settore ma anche manager, giornalisti e filosofi. Gli incontri si terranno in presenza alla Cariplo Factory di Milano, all’American School of Milan ma anche in streaming online.

Ad organizzare Privacy week sono Jacopo Sesana, co-founder di Next Generation Currency, brand nel mondo Bitcoin e crypto dal 2017, l’organizzazione non profit Privacy Network insieme allo studio creativo /‘Aut/.

«A differenza della scorsa edizione – spiega Jacopo Sesana, consulente ed esperto di criptovalute e tra gli organizzatori della Privacy week- ci saranno anche una in presenza con panel da vivo e eventi in networking. Quest’anno ci sono temi correlati al mondo delle criptovalute e della loro regolamentazione e soprattutto la necessità di avere un wallet europeo per l’identità digitale che dovrebbe essere in dirittura di arrivo. Ci sarà un incontro dedicato alla libertà di stampa e a Julian Assange, fondatore di WikiLeaks, che rischia di essere estradato negli Usa dopo il consenso delle autorità britanniche».

Il programma distingue gli eventi in basic, divulgativi e in pro (panel per esperti del settore ai fini del confronto e dell’approfondimento): non sono panel quindi ma anche tavole rotonde, webinar, forum, interviste. Per partecipare agli eventi in presenza, bisogna registrarsi (sono gratuiti, ndr). Sui social la Privacy Week sarà presente all’insegna dell’hashtag #privacyweek2022; #HackThePresentToShapeTheFuture.

All’indomani delle elezioni, occorre capire cosa farà il decisore pubblico rispetto alla crescita digitale dell’Italia. Il Paese ha ancora problemi infrastrutturali e la transizione digitale sembra stentare nonostante i fondi stanziati dall’Europa per il Pnrr. «In questa campagna elettorale non si è parlato di battaglia sui dati, di moneta digitale, di utilizzo dell’intelligenza artificiale – conclude Sesana – Una manifestazione come Privacy week ha lo scopo di aprire il dibattito su questi temi al grande pubblico e sensibilizzare anche chi è chiamato a prendere le decisioni».