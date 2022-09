Investe un pedone e si dà alla fuga a Gallarate. Rintracciata e denunciata la responsabile

La Polizia Locale di Gallarate ha individuato e denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio una sessantacinquenne, originaria della provincia di Varese, che, alla guida della propria autovettura, alcune settimane fa, si era resa responsabile dei reati di omissione di soccorso e fuga dopo l’incidente.

L’indagine era partita quando la pattuglia intervenuta sul luogo dell’incidente nella zona di Via Custodi a Gallarate, su richiesta del 118, aveva accertato la presenza di una quarantenne, residente in città, investita da un veicolo, poi datosi alla fuga.

Gli agenti, ascoltando il pedone, avevano acquisito elementi per poter individuare l’autore del sinistro stradale; la vittima dell’investimento, infatti, nonostante le ferite riportate (la prognosi del pronto soccorso sarà di 40 giorni), aveva fornito agli operatori particolari del veicolo (colore, marca e modello) e un pezzo di carrozzeria staccatosi a seguito dell’impatto e identificabile come la copertura in plastica dello specchietto retrovisore esterno.

Avviati immediatamente gli approfondimenti da parte del Comando di via Ferraris, sono state acquisite le immagini dall’impianto di videosorveglianza comunale presente nella zona dell’incidente; i “frame” recuperati hanno consentito l’individuazione dell’auto coinvolta, una utilitaria di colore scuro, guidata da una donna.

Gli agenti della locale una volta risaliti al proprietario dell’auto tramite le banche dati, sono riusciti a rintracciare la conducente, che ha ammesso le proprie responsabilità. Del resto nel corso del sopralluogo presso l’abitazione dell’intestataria del veicolo è stata ispezionato dell’auto coinvolta erisultava priva proprio della calotta dello specchietto retrovisore, recuperato sul luogo dell’investimento.

In considerazione delle evidenti prove raccolte e delle dichiarazioni rese dall’indagata è stata denunciata in quanto responsabile dell’incidente all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuta responsabile dei reati di omissione di soccorso e fuga dopo l’incidente.

All’esito del procedimento penale la donna rischia una condanna fino a tre anni mentre si è già provveduto al ritiro della patente di guida che, vista la gravità della violazione commessa, potrà essere sospesa per un periodo fino a 5 anni.

Dichiara l’assessore alla sicurezza Caruso: «Sono positivamente soddisfatta che ancora una volta l’attività investigativa della polizia locale -grazie anche alle immagini raccolte con il sistema comunale di video sorveglianza ubicato in posizioni strategiche della città sia andata a buon fine».