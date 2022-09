Iscriviti al test di ammissione alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Varese

Per accedere al corso di laurea triennale della SSML di Varese, istituto a ordinamento universitario, è necessario superare un test di ammissione che ha lo scopo di valutare il livello della prima e della seconda lingua scelte dai futuri studenti.

L’iscrizione al test di ammissione è lo step fondamentale per poter procedere all’iscrizione del corso di laurea triennale in scienze della mediazione linguistica. Il test è gratuito e sostenerlo non comporta alcun impegno da parte dei candidati.

Il test di ammissione è in programma sabato 17 settembre alle ore 11 in modalità online

Il corso di laurea triennale in scienze della mediazione linguistica è composto dagli indirizzi:

Audiovisivo e sottotitolaggio

Lingue orientali

Traduzione e interpretariato

Management dei sistemi turistici

Mediazione linguistica per le relazioni internazionali

Il candidato in possesso delle seguenti certificazioni può accedere direttamente al corso di laurea contattando la segreteria senza sostenere la prova o sostenendo solo la prova della lingua non certificata:

Inglese – Preliminary English Test (PET)

Tedesco – Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (ZDaF)

Francese – Diplôme Élémentaire de Langue Française (DELF B1)

Spagnolo – Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE Nivel inicial)

Cinese – Hanyu Shuping Kaoshi 3 (HSK 3)

Giapponese – Japanese Language Proficiency Test (JLPT 3)

Per svolgere il test di ammissione è necessario compilare il form presente sulla pagina del sito internet dedicata al test e attendere la mail di conferma contenetene tutte le istruzioni.

Per avere maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0332237304, scrivere un messaggio Whatsapp al numero 3317256800 o scrivere all’indirizzo mail segreteria@ssml.va.it

Chi si iscrive all’anno accademico 2022/2023 entro il 30 settembre ha la possibilità di godere di uno sconto del 10% su immatricolazione e quota di frequenza