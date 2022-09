Italbasket da sogno agli Europei: eliminata la Serbia di Jokic

Con una prestazione pazzesca, soprattutto nell’ultimo quarto d’ora, l’Italia del basket elimina la Serbia negli ottavi di finale degli Europei, vincendo 94-86 a Berlino.

Un risultato che ribalta i pronostici: la Serbia di Nikola Jokic, l’MVP dell’ultima stagione regolare della NBA, aveva dominato il proprio girone di qualificazione e si era presentata alla fase finale tra le grandissime favorite per il titolo.

E invece proprio l’aver arginato Jokic (32 punti, ma non incisivo nel finale) con Melli e Polonara ha dato agli azzurri il coraggio necessario per risalire dal netto divario iniziale. A decidere la rimonta è stato però Marco Spissu che – dopo l’espulsione del c.t. Pozzecco per doppio fallo tecnico – ha letteralmente bombardato di triple Micic e soci.

Al termine sono 22 i punti di Spissu con 6/9 da 3, 21 di uno stupendo Melli e 19 del solito Fontecchio che ha confermato l’eccezionale cammino che lo porterà sino alla NBA nella stagione ventura.

Per il secondo anno consecutivo quindi, l’Italia è la “bestia nera” della Serbia: nel 2o21, a Belgrado, gli azzurri avevano infatti vinto il torneo preolimpico qualificandosi per Tokyo.