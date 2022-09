Italia facile con la Gran Bretagna, ma negli ottavi troverà la Serbia

La vittoria, nettissima, ottenuta dall’Italia contro la Gran Bretagna agli Europei di basket non toglierà agli azzurri di Pozzecco la quarta posizione – scomodissima – nel girone disputato a Milano. Datome e compagni chiudono la prima fase con tre vittorie e due sconfitte ma a causa della classifica avulsa sono quarti seppure a pari merito con Ucraina e Croazia. (foto FIBA)

Un collocamento che manderà l’Italia “in bocca” alla Serbia nel primo turno della fase finale del torneo, tutta in programma a Berlino. La sfida a Jokic e compagni – rivincita del preolimpico 2021 quando gli azzurri espugnarono a sorpresa Belgrado – andrà in scena domenica sera nella capitale tedesca.

Tutto facile, intanto, contro i britannici come da pronostico: dopo l’omaggio alla regina Elisabetta prima della palla a due, la squadra di Pozzecco ha impiegato un quarto d’ora per prendere le misure, poi ha chiuso a +10 a metà gara e quindi ha dilagato sino al 90-56 conclusivo. Il c.t. ha dato spazio a tutti i giocatori con Ricci che è stato il più impiegato con “soli” 25′.

Quattro gli azzurri in doppia cifra con il consueto Fontecchio nei panni del bomber con 18 punti, seguito dai 13 di capitan Datome e dai 12 di Melli. 18 di Hesson per gli inglesi. Il girone è stato vinto dalla Grecia a punteggio pieno, davanti al trio formato da Ucraina, Croazia e Italia tutte con 3 vittorie ma in quest’ordine. Come ha detto Melli a fine gara, la Nazionale ha sbagliato una sola partita – con gli ucraini – e si è ritrovata nella posizione più scomoda. Ma provarci è d’obbligo, anche con i serbi.