Italia-Svizzera Under 20 a Varese, ingresso gratuito per società di calcio e scuole

Martedì 27 settembre (alle ore 17.30) al “Franco Ossola” di Varese di disputerà l’incontro tra le nazionali Under 20 di Italia e Svizzera. Un appuntamento internazionale che in città mancava da diversi anni e che darà luce per un giorno allo stadio di Masnago.

Per l’occasione alle Società di calcio ed agli Istituti Scolastici che ne faranno richiesta, saranno riservati i biglietti gratuiti fino ad esaurimento della disponibilità.

Le Società e gli Istituti Scolastici interessati sono tenuti a compilare il modulo – il link in fondo all’articolo – per la richiesta dei biglietti, fornendo il necessario elenco nominativo, in cui vanno indicati nome, cognome, data di nascita, sesso e luogo di nascita, considerando il rapporto di un accompagnatore ogni 4 bambini (per esempio= 50 biglietti per 40 ragazzi/e e 10 accompagnatori).

Il modulo compilato andrà inoltrato via e-mail all’indirizzo di posta elettronica: lombardia.sgs@figc.it entro e non oltre sabato 24 Settembre.

Il modulo dovrà essere trasmesso esclusivamente in formato Excel. Non verranno presi in considerazione elenchi inviati tramite fax o in formato pdf, immagini o similari.

Si raccomanda tutti di richiedere il numero di biglietti che verranno effettivamente utilizzati.

Per eventuali informazioni in merito, di seguito si forniscono i relativi contatti:

Per il Settore Giovanile e Scolastico FIGC LOMBARDIA: Sig. Santo Sipione, Tel. 348.8609755, e-mail: lombardia.sgs@figc.it