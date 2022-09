JammStock, a Besozzo un concorso musicale per gli artisti emergenti del Lago Maggiore

Arriva sul Lago Maggiore JammStock Besozzo 2022, il nuovo “concorso musicale per autori” che vuole dare voce agli artisti emergenti e mettere in luce il talento della provincia di Varese e del Verbano.

Organizzato dal Jamm Club, associazione culturale no profit del Centro Comune di Ricerca dell’Unione Europea, la prima edizione del contest JammStock Besozzo 2022 si terrà venerdì 7 e sabato 8 ottobre (ore 21) in uno dei luoghi tra i più suggestivi del territorio: la Fabbrica Ex Sonnino di Besozzo (Via De Bernardi 32), affascinante area di archeologia industriale sul fiume Bardello – un tempo cotonificio, oggi casa dell’arte e polo culturale grazie agli interventi di restauro da parte dell’Amministrazione Comunale.

Dopo gli ultimi anni dettati dalla difficoltà della pandemia, JammStock Besozzo 2022 rappresenta per gli artisti (band incluse) l’opportunità ideale per conoscersi, farsi conoscere e calcare un palco unico, dove suonare la propria musica, con la possibilità per il vincitore di registrare e produrre un brano presentato al concorso grazie alla collaborazione con AStudio, il nuovo e ottimamente equipaggiato recording studio di Angera che in poco più di un anno ha contribuito alla pubblicazione di quasi 200 produzioni tra album, ep e singoli per artisti di tutto il mondo.

Il vincitore del concorso, a iscrizione gratuita, sarà selezionato al termine della kermesse musicale da una giuria di qualità composta da professionisti del settore, come produttori discografici, musicisti, giornalisti di settore, i cui nomi presto saranno annunciati sui canali ufficiali di Jamm Club e JammStock Besozzo 2022 insieme a ulteriori dettagli.

“La musica si esprime in una lingua universale”, questa la filosofia sposata dall’associazione e da Astudio. Dall’inglese al dialetto, dalle distorte chitarre elettriche all’intimità del folk, passando per le inflessioni moderne dell’elettronica, il concorso si rivolge infatti a cantanti e band (età minima 14 anni) di qualsiasi genere e lingua, purché i brani portati sul palco di Besozzo siano originali.