Il “kit di nuoto” di Nicolò Martinenghi all’asta per sostenere il Ponte del Sorriso

Nicolò Martinenghi ha deciso di sostenere i progetti de Il Ponte del Sorriso e ha donato il suo zaino personale, che ha autografato rendendolo ancor più unico, contenente cuffia personalizzata per Nicolò Martinenghi, una T-Shirt bianca e una blu della Federazione Italiana Nuoto autografata, pantaloncini tecnici – Team Line, e la Gym-Sack.

Un kit di nuoto personale che è stato messo all’asta. C’è tempo fino al 3 ottobre per aggiudicarsi lo zaino e diventare campioni di solidarietà come Nicolò. Basta collegarsi al link www.charitystars.com/nicolomartinenghi e fare la propria offerta.

«Siamo davvero tanto grati a Nicolò Martinenghi per questa bella iniziativa. Il suo sorriso, radioso e che sempre risplende nei momenti più significativi della sua carriera sportiva, porterà un raggio di sole ai tanti bambini che ogni giorno affrontano la malattia lottando, per vincere, con grinta e forza, proprio come Nicolò» dichiarano onorati e felici i responsabili de Il Ponte del Sorriso, invitando tutti a partecipare all’asta.