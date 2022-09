L’11 settembre a Casorate Sempione un torneo di calcio organizzato a scopo benefico

La segreteria provinciale di Varese del SAP, Sindacato Autonomo di Polizia, in collaborazione con il sindacato SiM della Guardia di Finanza, da sempre al fianco dei propri colleghi e sensibili alle problematiche non solo lavorative di ognuno di loro ma anche a quelle personali e familiari, organizzano una manifestazione sportiva di calcetto intitolata al collega prematuramente scomparso Fulvio Catena con il fine benefico di raccogliere fondi destinati alle cure di Selene.

Questa prima edizione vede infatti protagonista questa nostra piccola amica cui purtroppo è stata diagnosticata la Sindrome di Rett, una rara patologia neurologica dello sviluppo che colpisce prevalentemente soggetti di sesso femminile e per cui ad oggi non esiste ancora una cura.

Questa giornata sarà pertanto una grande occasione per poter sostenere non solo il percorso lungo e tortuoso che si prospetta sulla via di Selene e della sua famiglia ma anche per tentare di dare una spinta la ricerca scientifica che da anni si prodiga nel tentativo di trovare un’idonea terapia genica.

Per raggiungere l’obiettivo massimo quindi questo non sarà un giorno rivolto ai soli sportivi partecipanti al torneo ma, dalla tarda mattinata di Domenica, quando ci sarà il fischio d’inizio degli incontri sportivi, chiunque volesse passare dal luogo dell’evento potrà godere anche di alcune esibizioni cinofile da parte di ospiti a quattro zampe, ammirare alcune delle auto che hanno fatto la storia in versione tuning, ristorarsi con un buon panino con carne alla griglia e una bibita dissetante ed inoltre per i più piccini sarà possibile immedesimarsi nei propri personaggi preferiti di fumetti e fiabe grazie alle capacità artistiche di alcuni truccatori.

La serata si concluderà con tanta buona musica dal vivo che vedrà esibirsi uno dei più noti gruppi locali.

Il segretario Provinciale del SAP sezione di Varese, Cristian Sternativo, sarà quindi lieto ed orgoglioso di poter incontrare quanta più gente possibile condividendo questo piccolo segnale di speranza con la volontà e la dedizione, figlie anche della nostra professione, di “ESSERCI SEMPRE” per chiunque abbia bisogno di aiuto.