“La banda felice” ed altri racconti. Storie e musica a Villa Cagnola

Gianmario Bonino presenta “La Banda felice” racconti. L’appuntamento, organizzato dalla Pro Loco di Gazzada Schianno in collaborazione con la banda musicale “G. Verdi” di Capolago, è per domenica 2 ottobre alle ore 17 a Villa Cagnola di Gazzada Schianno

Gianmario Bonino è stato docente (1983-2021) presso il Conservatorio “G.Verdi” di Milano.

Nel corso della sua carriera ha suonato con le migliori orchestre italiane collaborando con celebri direttori.

È stato inoltre direttore di importanti complessi bandistici e fondatore del Complesso di ottoni “BrassBand96” di Bergamo per il quale ha realizzato numerose trascrizioni e composizioni originali. È autore inoltre di importanti testi didattici dedicati alla tromba.

Nel 2011 ha intrapreso l’attività letterario pubblicando per l’editore Phasar “Suoni la tromba e intrepido…”, un libro dedicato allo strumento che ha accompagnato il cammino della sua vita.

Ha inoltre realizzato un blog (www.lisoladitato.blogspot.it ) dove raccoglie le sue opere letterarie. Recentemente l’editore Scatole Parlanti ha pubblicato il libro di racconti “La Banda Felice”

“La banda felice” raccoglie dieci racconti brevi e un racconto lungo che coprono un arco temporale di sessant’anni (1940-1999) e i diversi protagonisti hanno in comune la passione per la musica attraverso la quale vivono storie in età e contesti diversi.

Modera l’incontro Mario Chiodati, il commento Musicale è affidato alla Banda Musicale “G.Verdi” Capolago. L’ ingresso è libero