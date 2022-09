La biodiversità “Dall’Ossola al Ticino” in mostra a Domodossola

(Foto di Luca Cavigioli) Sabato 1 ottobre, alle ore 17, presso la Artoteca “Di.Se” del Collegio Rosmini di Domodossola, in via Rosmini 24, sarà inaugurata la mostra fotografica promossa dalla Società di Scienze Naturali del Verbano Cusio Ossola (SSNVCO) intitolata “Dall’Ossola al Ticino: racconti di biodiversità”.

La mostra è il secondo, importante appuntamento che la SSNVCO organizza per festeggiare i 20 anni dalla sua fondazione. La mostra fotografica “Dall’Ossola al Ticino: racconti di biodiversità”, promossa dalla Società di Scienze Naturali del Verbano Cusio Ossola in occasione dei suoi primi 20 anni, è un viaggio espositivo che desidera condurre lo spettatore dagli ambienti naturali che è possibile trovare in cima alle vette dell’Ossola fino a quelli presenti nella vasta pianura novarese e lombarda, transitando per i laghi, habitat così importanti per il nostro territorio.

Ogni ambiente è caratterizzato da un proprio paesaggio, spesso frutto del lavoro dell’uomo, tra i protagonisti della mostra insieme alle specie animali e vegetali che è possibile incontrare durante questo viaggio fotografico. Tutti gli autori delle immagini esposte, inoltre, sono soci della SSNVCO e quanto ritratto il frutto del loro lavoro sul campo, dei molti progetti che la Società ha seguito in questi 20 anni e dell’enorme curiosità e passione di cui sono dotati gli autori di questi scatti.

Oltre alla bellezza dell’immagine o del soggetto, si invita quindi a cogliere la sensibilità e la conoscenza profonda che traspare, propria di chiunque si rivolga all’incredibile mondo naturale che lo circonda con passione, interesse e infinita meraviglia.

Con questa mostra, la SSNVCO vuole anche dare il proprio, ulteriore importante contributo all’attività divulgativa nella nostra provincia, parte integrante della sua ventennale storia: la tutela di un territorio non è infatti appannaggio dei soli “esperti”, ma è il territorio stesso a essere un bene comune di cui ognuno può godere e in cui ogni persona può fare la propria parte, così da favorire e garantire la sua salvaguardia e valorizzazione. Per i 20 anni è stato anche ideato un logo commemorativo, in collaborazione con la società di comunicazione ambientale Ecozoica srls.

La mostra è stata allestita con il sostegno di Fondazione Comunitaria del VCO e dell’Ente Parco Val Grande, ed è patrocinata dall’Ente Aree Protette dell’Ossola, Area Mab, Parco Ticino Lombardo e Parco Ticino Piemontese. Qui una dichiarazione di Luisa Erra, presidente della Società di Scienze Naturali del Verbano Cusio Ossola, sulla mostra in programma: “L’idea di realizzare una mostra fotografica con gli scatti dei soci è nata almeno sette anni fa, all’interno di una riunione di assemblea, e più volte riproposta. Il fatto di essere riusciti a realizzare questo lavoro atteso da molto tempo ci rende orgogliosi. Ancora più che per altre iniziative realizzate in questi 20 anni di attività, la mostra ha visto la collaborazione di un gran numero di soci, sia nel fornire le immagini, sia nella selezione delle stesse e nella realizzazione pratica dell’esposizione.

Attraverso la mostra raccontiamo anche l’impegno degli enti con cui abbiamo collaborato nel tutelare il territorio e la sua biodiversità, così ben rappresentata dalle immagini presenti. In poche parole, questa mostra fotografica rappresenta sia la nostra Società sia il nostro territorio, così come chi lo tutela e si emoziona per la meraviglia del mondo naturale ancora presente intorno a tutti noi”.

Di seguito date e orari in cui sarà possibile visitare la mostra: Sabato 1 ottobre: 17.00- 19.30; Domenica 2 ottobre: 10.00-12.30, 16-19.30; Venerdì 7 ottobre: 17.00- 19.30; Sabato 8 ottobre: 17.00- 19.30; Domenica 9 ottobre: 10.00-12.30, 16-19