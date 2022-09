La Casa di Paolo compie dieci anni, oggi è un punto di riferimento per tanti giovani

Nata in memoria di Paolo Dal Fiori, oggi è un punto d’incontro per oltre 80 giovani dalle elementari alle superiori. Domenica 18 settembre un momento di incontro con i tanti volontari

La Casa di Paolo, con l’avvio dell’anno scolastico 2022/2023, festeggia una ricorrenza importante: sono 10 anni che la Onlus varesina, nata in memoria di Paolo Dal Fior, si occupa dei più giovani, accompagnando loro e le loro famiglie nel percorso di crescita, offrendo supporto in una realtà sempre più complessa e ricca di nuove sfide.

Partita nel 2012 con 5 ragazzi, oggi è un punto d’incontro per oltre 80 giovani dalle elementari alle superiori. All’originario doposcuola per elementari e medie si sono poi via via aggiunti servizi dedicati al biennio (“Iris”) e al triennio (“Siri”) delle superiori, oltre a un laboratorio metodologico (“Il pesce sull’albero”) per bambini e ragazzi con difficoltà d’apprendimento, gestito da tutor specializzati.

Per festeggiare il decimo compleanno, La Casa di Paolo ha invitato tutti i volontari che in questi anni hanno affiancato gli educatori professionali, i ragazzi che hanno frequentato i locali di via San Francesco d’Assisi a Varese, le loro famiglie e i rappresentanti di tutti gli Enti e le Associazioni con i quali l’Associazione ha collaborato in questi anni ad un brindisi, una fetta di torta e un aperitivo.

L’appuntamento è per domenica 18 settembre, dalle 15 e 30 alle 19 e 30, all’oratorio San Vittore in via San Francesco 15 a Varese. Questo sarà solo il primo passo dei festeggiamenti. Il prossimo sarà l’organizzazione di un convegno sull’emergenza educativa, tema purtroppo molto attuale, che si svolgerà in città entro l’autunno.