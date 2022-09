La centenaria storia della Tre Valli Varesine in mostra nella Sala Veratti

Oltre cent’anni di storia racchiuse in una mostra ricca di immagini e cimeli d’epoca. La Tre Valli Varesine celebra se stessa, nella sua città, con una esposizione che ripercorre il secolo di vita di una grande classica del ciclismo mondiale.

Nell’avvicinarsi della 101a edizione di martedì 4 ottobre, nella Sala Veratti di Varese sarà inaugurata sabato 24 settembre una rassegna che propone fotografie, ritagli di giornale e tanto altro materiale proveniente dall’archivio storico della Società Ciclistica Binda e da alcuni appassionati che hanno prestato o segnalato alcune rarità.

Spiccano le foto delle prime edizioni con le vittorie di Filippo Brusatori e Libero Ferrario, ma anche quelle dei grandissimi campioni presenti nell’albo d’oro della Tre Valli: da Coppi a Motta, da Saronni a Merckx sino ai più recenti trionfi di Garzelli e Nibali. La mostra è promossa dalla Associazione Tre Valli Varesine – sorta lateralmente alla “Binda” proprio per organizzare eventi di questo genere – e ha il patrocinio di Comune, Regione, Consiglio dei Ministri, Coni, Federciclismo, Camera di Commercio, Varese Sport Commission, Provincia e Comunità Montana Valli del Verbano.

Gli appassionati avranno a disposizione oltre un mese di tempo per visitare la rassegna, che resterà aperta in tutti i fine settimana (da venerdì a domenica) tra le 9 e le 12 e tra le 15 e le 18, sino al 1° novembre. Nei giorni della Tre Valli – lunedì 3 e martedì 4 ottobre – sarà ugualmente aperta in via straordinaria. Tutte le informazioni sulla mostra e sugli eventi in calendario sono disponibili sul sito web dell’associazione all’indirizzo www.trevallivaresine.org