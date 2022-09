La Community della mobilità sostenibile della Vale del Lura nasce sui social

In occasione della MOBILITY WEEK in programma dal 16 al 22 settembre Koiné lancia una sfida: creare la community della mobilità sostenibile della Valle del Lura, dalle sorgenti alla valle.

partecipare è semplice: “Salta in bicicletta, sui pattini o indossa le scarpe da trekking e fatti un selfie in uno degli angoli della Valle del Torrente Lura, nel Parco del Lura o nel Parco sorgenti del Torrente Lura – spiegano i promotori Manda le foro all’indirizzo centrobiolura@ koinecoopsociale.it entro il 22 settembre e postale sui tuoi profili con #valletorrentelura #mobilityweek” .

Le foto verranno postate sui social della @ValleTorrenteLura per creare la Community della mobilità sostenibile.

Il tema della SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ 2022 è “Migliori connessioni”.

Con questo tema si cerca di evidenziare e promuovere le sinergie tra le persone e i luoghi.

Sui temi ambientali Koinè cooperativa sociale, in collaborazione con il Parco Lura, propone inoltre attività di educazione ambientale rivolte alle scuole di ogni ordine e grado e diversificate per scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado con il programma Uniti per Natura

Inoltre sul territorio è disponibile il Centro Biodiversità, Aula Verde e Centro Visite del Parco Lura, dove è possibile conoscere più da vicino la ricca biodiversità che caratterizza il Parco grazie a un ricco calendario di eventi per famiglie e scuole.

Il Centro biodiversità per tutto il mese di settembre è aperto la domenica dalle 14.00 alle 18.00 e in ottobre dalle 9.00 alle 13.00.

Gli stagni presenti infatti ospitano libellule, rane e rospi e rappresentano un laboratorio all’aperto per le attività di educazione ambientale del Parco. In particolare, i ricchi ecosistemi acquatici ospitano tra gli altri il tritone crestato, la rana di Lataste e il martin pescatore.

Il Centro Biodiversità del Parco Lura si trova a Lomazzo, è di proprietà comunale ed è dato in concessione al Parco Lura per promuovere la tutela della fauna minore in particolare quella legata alle aree umide.

Dal centro è facilmente raggiungibile la vasta area delle golene del torrente Lura oltrepassando la strada provinciale novedratese, i Prati del Ceppo.