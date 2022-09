La Consulta Giovanile di Lozza organizza una “Birretta Politica”: dibattito politico Under35 in vista delle prossime elezioni

Birra offerta e quattro giovani politici che dibatteranno in merito ad ambiente, diritti civili, istruzione, lavoro

La Consulta Giovanile di Lozza organizza venerdì 16 settembre alle 18.45 presso il parco “Il Fanciullino”, un dibattito dedicato ai ragazzi under35, che vedrà protagonisti quattro giovani politici: Michelangelo Moffa (Partito Democratico, centrosinistra), Giansanto Barbagallo (Movimento 5 Stelle), Samuele Celona (Azione-Italia Viva) e Alberto Nicora (Lega, centrodestra).

L’incontro spazierà tra quattro temi principali – ambiente, diritti civili, istruzione, lavoro – e per ognuno di questi agli ospiti verrà posta una domanda, con due minuti a disposizione per rispondere e cinque minuti per confrontarsi con il pubblico.

In caso di mal tempo l’evento si terrà nel cineteatro parrocchiale di Lozza, in via Cavour.