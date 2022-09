La denuncia di un lettore pendolare: “Treno per gli studenti più che affollato!”

Il tema del trasporto pubblico è sempre più dibattuto, sia per quanto riguarda il trasporto su gomma che quello su rotaia. La fascia oraria dedicata ai pendolari delle scuole è quella più “delicata”, nella quale si trovano anche i maggiori problemi. Questa è la testimonianza di un nostro lettore, pendolare e studente che prende il treno da Malnate alle 7 della mattina:

«Il treno che al mattino prendono la maggior parte degli studenti dalla stazione di Malnate alle ore 7:03 per recarsi alle scuole superiori di Varese, è sempre stato affollato, ma quest’anno ancora di più e alcuni ragazzi addirittura non riescono a salirvi, costretti a prendere il treno successivo dopo mezz’ora che farà fare tardi a molti di loro.. riusciremo a risolvere con Trenord chiedendo di implementare vagoni o altra appropriata soluzione?

Grazie a Varesenews per la testimonianza».